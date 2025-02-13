Бастрыкин заинтересовался разваливающимся домом в Карелии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Чупа. Об этом сообщает информационный центр СК.

В ведомство обратилась жительница Карелии. Она рассказала, что живет в многоквартирном доме 1976 года постройки, в котором нет фундамента, и разрушаются конструкции. С 2011 года жильцы неоднократно просили признать их дом аварийным, но такой статус он получил только в 2018 году. До настоящего времени здание не расселено, сроки постоянно переносятся.

Бастрыкин поручил провести проверку и доложить ему о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. // Фото «Петрозаводск говорит»