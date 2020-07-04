Баня сгорела на севере Карелии

Днем в минувшую пятницу на севере Карелии горели частная баня и бесхозное строение.

Шесть человек привлекались для 3 июля в 12:40 для тушения огня у дома №5 на улице Заречная. Возгорание было ликвидировано в 14 часов дня.

В МЧС по Карелии напоминают жителям и гостям республики номера на случай ЧС: «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1), единый «телефон доверия» (88142) 79-99-99.

Фото: группа «ГКУ РК «ОПС по Кемскому району»