Банк Уралсиб вошёл в тройку лидеров по выгодности вкладов в юанях

Эксперты учитывали не только ставку, но и реальную доступность максимальной доходности с учётом условий по сумме, сроку и территориальному охвату.

фото: Петрозаводск говорит

Банк Уралсиб вошёл в Топ-3 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в октябре 2026 года, подготовленного порталом Brobank.ru. Рейтинг составлен по итогам анализа предложений 100 крупнейших банков по активам на 21 октября 2026 года.

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты учитывали доступность максимальной доходности с учётом требований к сумме и сроку вклада, наличие дополнительных условий, территориальный охват банка и другие критерии.

Ключевым продуктом в линейке депозитов Уралсиба в китайской валюте выступает вклад «Доход».Его доходность сейчас варьируется от 1,35% до 4,50% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Открыть вклад можно на 181 или 367 дней, при этом диапазон сумм достаточно широкий: от 20 тысяч до 100 миллионов юаней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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