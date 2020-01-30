Банк «Открытие» запускает программу лояльности «Деловой подход» для клиентов малого и среднего бизнеса. Оплачивая основные расходы виртуальной или «Универсальной» бизнес-картой, компании и индивидуальные предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.

За операции по карте клиентам будут начисляться кэшбэк-бонусы, которые можно конвертировать по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом суммарная минимальная сумма транзакций для получения бонусов за месяц должна быть не менее 15 тыс. рублей.

Повышенный кэшбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:

- АЗС;

- фастфуды и рестораны;

- товары для дома и ремонта.

1% кэшбэка начисляется за все остальные операции покупки*.

Подключение к программе лояльности будет производиться автоматически с февраля 2020 года для всех клиентов, имеющих карту «Универсальная» и виртуальные карты Digital Business Card

«Программа лояльности «Деловой подход» - одно из самых выгодных предложений на рынке бизнес - карт. Повышенный кэшбэк предоставляется по наиболее востребованным категориям, при этом для его получения клиент может использовать одновременно и привычную бизнес - карту, и новую виртуальную карту Digital Business Card»

- прокомментировал заместитель начальника отдела развития карточных продуктов банка «Открытие» Тимур Бедрединов.

*Есть операции - исключения, указанные в каталоге тарифов.

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