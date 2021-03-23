Банк «Открытие» выступил партнером Мурманского лыжного марафона

Банк «Открытие» стал партнером Мурманского лыжного марафона, который является одним из самых ярких событий традиционного Праздника Севера.

Мурманский лыжный марафон по программе «Euroloppet» в этом году пройдет уже в 47-ой раз. Он является гордостью и финальным аккордом Праздника Севера, который традиционно включает в себя 11 спортивных мероприятий по 9 видам спорта.

«Банк «Открытие» является стратегическим партнером Мурманской области поэтому, конечно, не мог не поддержать столь значимое для нашего региона спортивное мероприятие. Тем более, что наш банк уже многие годы является генеральным партнером Югорского лыжного марафона и вкладывает большие средства в развитие как любительского, так и профессионального лыжного спорта»

– отметил бизнес - лидер банка «Открытие» в Мурманской области Сергей Легеза.

Мурманский лыжный марафон состоится 27-28 марта в спортивном комплексе «Долина Уюта». Лыжные гонки классическим и свободным стилем пройдут на дистанции 25 и 50 километров.