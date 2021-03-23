Ушуисты из Карелии завоевали медали чемпионата и первенства России

С 17 по 22 марта в Москве состоялись чемпионат и первенство России по ушу саньда. На соревнования съехались более 400 спортсменов со всей страны. Приняла участие в турнире и сборная Карелии, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Лучшие результаты среди наших спортсменов показали представительницы прекрасного пола.

Среди женщин Анастасия Балышева и Екатерина Зимина поднялись на третью ступень пьедестала в весовой категории до 56 килограммов.

Среди юниоров 17 лет Софья Детчуева заняла третье место в весовой категории до 52 килограммов.

Среди девушек 16 лет Виталина Иванова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 килограммов. Фото источника