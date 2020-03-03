Баллы под ударом: мошенники нацелились на скидочные карты россиян

Мошенники нашли очередной способ обмана россиян. На этот раз злоумышленников заинтересовали бонусы и накопленные баллы.

В 2019 году в России увеличилось число атак в программах лояльности. Глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров считает, что причина обострения в том, что ритейлеры массово переходят от скидочных систем к программам накопления бонусов. Клиенты также стали активнее пользоваться онлайн-кабинетами, а не физическими картами лояльности. Своим экспертным мнением он поделился с газетой «Известия». Федоров считает, что зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, у которых есть доступ к информации о программах лояльности.

«Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки»,

- полагает эксперт.

Между тем по данным издания, для защиты от мошенничества началось введение двухфакторной идентификации, которая подразумевает, что списание бонусов необходимо подтверждать кодом из смс по аналогии с банковскими операциями.

По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, с проблемой столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети. По словам Сизова, есть два варианта обмана. В первом случае злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Во втором - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Эксперт считает, что бонусы в основном крадут «начинающие» мошенники, такие как, частные лица, которыми могут быть и студенты первых курсов.

Руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин объясняет рост числа обмана с бонусными программами увеличением конкуренции среди ритейлеров, ростом объема онлайн-покупок, переходом программ лояльности в цифровой формат и безответственным отношением клиентов, которые могут не помнить о льготах.