22 сентября 2021, 20:11
Автовокзал вновь запускает рейс на Костомукшу через Сегежу
Рейсы Петрозаводск-Костомукша будут выполняться с 24 сентября
Автовокзал Петрозаводска объявил о возобновлении рейса Петрозаводск-Костомукша через Сегежу. Автобусы будут ходить с 24 сентября.
Автобусы отправляются из столицы Карелии в 21:30. Из Костомукши они будут уходить в рейс в 12:00.
На автовокзале отметили, что задать свои вопросы пассажиры могут на сайте учреждения и в официальной группе во «ВКонтакте». Фото pixabay.com/StockSnap