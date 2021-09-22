Автовокзал вновь запускает рейс на Костомукшу через Сегежу

Автовокзал Петрозаводска объявил о возобновлении рейса Петрозаводск-Костомукша через Сегежу. Автобусы будут ходить с 24 сентября.

Автобусы отправляются из столицы Карелии в 21:30. Из Костомукши они будут уходить в рейс в 12:00.

На автовокзале отметили, что задать свои вопросы пассажиры могут на сайте учреждения и в официальной группе во «ВКонтакте». Фото pixabay.com/StockSnap