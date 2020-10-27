«АвтоВАЗ» отзывает 90 тысяч автомобилей Lada Xray и Vesta

«АвтоВАЗ» отзывает транспортных средств марки Lada. Отзыву подлежат 90 124 автомобиля Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, говорится в сообщение Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов»,

– пояснили в ведомстве.

На автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнен перемонтаж жгута проводов и при необходимости заменен топливный шланг, указали в Росстандарте.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.