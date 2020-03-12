Автоперевозчики ответят за повышение цен в автобусах Петрозаводска

11 марта в карельском УФАС было вынесено решение по делу о картельном сговоре между компаниями, которые осуществляют в Петрозаводске автобусные пассажирские перевозки. В ценовом сговоре подозревались 10 компаний, которые летом 2019 года резко подняли стоимость проезда в городских автобусах.

Рассмотрение дела длилось с октября 2019 года. Специалисты УФАС не раз предоставляли автоперевозчикам возможность предъявить экономические расчеты, объясняющие, почему в июне 2019 года стоимость проезда вдруг повысилась с 28 до 32 рублей, то есть более, чем на 14%. В столь единодушном всплеске цен на проезд в антимонопольном ведомстве усмотрели признаки картельного сговора.

Представители транспортных компаний так и смогли подтвердить повышение стоимости проезда реальными изменениями в своих затратах.

Представители автоперевозчиков сравнивали повышение стоимости проезда с попаданием «пальцем в небо». Правда, почему пальцы различных компаний попали в единую «точку» на тарифном небосклоне, никто не смог объяснить.

Решением карельского УФАС действия транспортных компаний, повысивших цены на проезд, были признаны нарушающими закона о защите конкуренции. Закон запрещает согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию, если они приводят к установлению цен и тарифов.

У транспортных компаний есть право оспорить решение УФАС в суде. Скорее всего автоперевозчики воспользуются этим правом, так как решение карельского УФАС грозит для них серьезными штрафами, которые зависят от размера выручки конкретного предприятия.