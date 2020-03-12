Рубль продолжил свое падение в четверг

На торгах на Московской бирже в четверг рубль продолжает терять в весе. Российская валюта снижается по отношению к ведущим мировым валютам - доллару и евро.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже 12 марта за евро дают уже 83,2 рубля. Рост составил 1 рубль 17 копеек. По данным на 10.50 по Москве, доллар прибавил больше рубля, подорожав до 73,98 рубля.

Ослабление российской национальной валюты продолжается на фоне дешевеющей нефти. Так, баррель BRENT стоит 34,32 доллара.