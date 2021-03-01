01 марта 2021, 08:51
Автомобиль сгорел вместе с гаражом в Карелии
Кемские пожарные за 20 минут справились с серьезным возгоранием
28 февраля в Кеми произошел серьезный пожар, в результате которого были уничтожены гараж и находившийся в нем автомобиль. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому району.
Сообщение о возгорании в строении у дома №34а по Пролетарскому проспекту поступило в 17:09. На место выехали две единицы техники и шестеро пожарных. Огонь был потушен к 17:31.
В результате происшествия гараж и стоявший там отечественный автомобиль были серьезно повреждены. Фото источника