В многоэтажке в Петрозаводске произошел пожар

Субботним вечером 27 февраля в 22 часа 32 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Максима Горького.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов не потребовалась. С огнем до прибытия пожарных подручными средствами самостоятельно справились жильцы дома.

Как оказалось, переполох среди жителей вызвал горящий кабель на первом этаже во втором подъезде дома.

В этот же вечер в Петрозаводске произошел еще один пожар. В 23 часа 41 минуту на улице Революционной по не установленной пока причине загорелась хозяйственная постройка, принадлежащая пенсионеру.

В результате пожара постройка была значительно повреждена огнем. Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Фото kamenlife.ru