Мертвую женщину обнаружили в квартире в Петрозаводске

Вечером 28 февраля в 21 час 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший рассказал, что женщина, проживающая в доме на набережной Варкауса, не отвечает на звонки и не открывает дверь, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Худшие опасения подтвердились. Хозяйка была мертва.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото yandex.net