01 марта 2021, 07:56
Мертвую женщину обнаружили в квартире в Петрозаводске
Пожарные карельской столицы вскрывали дверь в доме на набережной Варкауса
Вечером 28 февраля в 21 час 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший рассказал, что женщина, проживающая в доме на набережной Варкауса, не отвечает на звонки и не открывает дверь, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Худшие опасения подтвердились. Хозяйка была мертва.
Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото yandex.net