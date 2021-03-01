Пожарные выталкивали свою машину, застрявшую во дворе в Петрозаводске

Жители Петрозаводска стали свидетелями того, как пожарная машина не смогла выехать со двора из-за того, что застряла в снежной каше. Инцидент был снят в одном из дворов карельской столицы. Видео опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Пожарные были вынуждены выталкивать автомобиль своими силами. В итоге им это удалось.

Вот так у нас чистят дороги,

- констатировал факт автор ролика. В комментариях горожане высказали крайнее недовольство уборкой Петрозаводска.

«Позор дорожным службам!», « Вот что нужно по Первому каналу показывать, а не Бузову с Боней», «Пипец, других слов нет», - так реагировали на видео подписчики паблика.

Напомним, мэрия Петрозаводска накануне отчиталась о том, что магистрали и тротуары карельской столицы убирают от снега круглосуточно. Например, 27 февраля снег вывозили с проспекта Ленина, улиц Лыжной, Правды, Ровио.