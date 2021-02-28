Пожар под Петрозаводском тушили больше трех часов

Сегодня в 17:55 пожарные Петрозаводска и Прионежского района были подняты по тревоге после сообщения о пожаре, вспыхнувшем в дачном доме в селе Деревянное. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали шесть единиц техники и 20 сотрудников пожарно-спасательных частей. С огнем удалось справиться лишь через 3,5 часа - в 21:14 возгорание было ликвидировано.

Информации о разрушениях и возможных жертвах пожара пока нет.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01 (с мобильного 101, 112-1). Фото forpostsevastopol.ru