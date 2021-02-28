Жителю Карелии грозит уголовное наказание за пьяную езду

Сегодня в 14:30 в Костомукше инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ. За рулем находился 32-летний мужчина. Оказалось, что он пьян. При проверке личности автомобилиста выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь его ждет уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Еще один нетрезвый автомобилист был задержан в городе горняков в 8 утра на дороге Костомукша-ГОК. Автомобилем ВАЗ управляла 35-летняя женщина с признаками опьянения.

Судьбу автомобилистки решит суд. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото ГИБДД Карелии