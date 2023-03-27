Автомобиль показал красивый пируэт, но ДТП не избежал

Водитель отечественной легковушки красиво пытался увернуться от появившегося на перекрестке автомобиля, но не получилось. Все случилось сегодня в 18:02.

Авария на перекрестке Правды, Ключевского шоссе, Лыжной и Калинина в Петрозаводске попала в объектив городской камеры наблюдения. Запись опуликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Один из участников двигался прямо в сторону Калинина, а другой выехал на перекресток со стороны Правды. Один попытался увернуться, другой затормозить. // фото скриншот