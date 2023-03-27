27 марта 2023, 20:37
Автомобиль показал красивый пируэт, но ДТП не избежал
Вечером 27 марта на перекрестке четырех улиц произошла авария
Водитель отечественной легковушки красиво пытался увернуться от появившегося на перекрестке автомобиля, но не получилось. Все случилось сегодня в 18:02.
Авария на перекрестке Правды, Ключевского шоссе, Лыжной и Калинина в Петрозаводске попала в объектив городской камеры наблюдения. Запись опуликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Один из участников двигался прямо в сторону Калинина, а другой выехал на перекресток со стороны Правды. Один попытался увернуться, другой затормозить. // фото скриншот