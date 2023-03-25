Петрозаводчан предупредили о двух днях массовых проверок

На дорогах столицы Карелии будет много полиции. В ГИБДД предупредили – в Петрозаводске два дня подряд будут проходить массовые проверки автомобилистов в рамках рейда «Контроль трезвости». Проверять водителей на трезвость будут 26 и 27 марта.

За два месяца в Петрозаводске были отстранены от управления 110 водителей с признаками опьянения. За это же время произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.

Петрозаводчане могут сообщать о подозрениях на нетрезвых водителей по телефонам дежурной части ГИБДД: 715-900, 78-44-44. // фото пресс-центр Госавтоинспекции Петрозаводска