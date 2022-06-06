06 июня 2022, 15:01
Происшествия

Автомобиль перевернулся на федеральной трассе в Карелии

Водитель «Нивы» допустил съезд в кювет в Медвежьегорском районе

Сегодня в Медвежьегорском районе произошло ДТП на трассе Вологда-Медвежьегорск. Инцидент случился недалеко от Повенца, сообщает паблик ОПС Медгоры.

По данным спасателей, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

До приезда пожарных другие водители помогли поставить автомобиль на колеса. Информации о возможных пострадавших пока нет. Фото ОПС Медгоры

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Метки: 
Медвежьегорский район
Вологда-Медвежьегорск
ДТП
опс
новости Карелии