Автомобиль перевернулся на дороге в Карелии

Вечером 9 июня на пульт спасательной службы поступил сигнал о происшествии у деревни Чуралахта. На место выехали пожарные из Эссойлы, сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

Выяснилось, что легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП никто не погиб и не пострадал.

Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: ОПС по Пряжинскому району