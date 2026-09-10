Автокредитный портфель Уралсиба вырос на 24%

Кредиты на покупку авто - один из драйверов роста розничного бизнеса банка

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За 8 месяцев 2026 года автокредитный портфель Банка Уралсиб увеличился в 1,2 раза по сравнению с прошлогодним показателем и на 1 сентября достиг 86,9 млрд рублей. За этот же период банк оформил автокредитов на 32,9 млрд рублей.

Банк активно развивает это направление: клиентам доступен широкий выбор программ, включая предложения с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма кредита - 13 млн рублей, срок - до 10 лет. Оформить заём на автомобиль или мототехнику можно у автодилеров-партнеров, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

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