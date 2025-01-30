Автобусы снова будут ходить в одном из районов Карелии

В Пудожском районе с 31 января возобновляются автобусные перевозки по ряду маршрутов. Об этом сообщает паблик администрации района.

Так, автобусы снова будут ездить из Пудожа в поселки Колово и Шальский, а также в деревню Усть-Река. Рейсы в Колово будут выполняться во вторник и четверг, в Шальский - в среду и пятницу, в Усть-Реку - по понедельникам.

О возобновлении работы других маршрутов власти района пообещали сообщить дополнительно. // Фото: freepik.com / Wirestock