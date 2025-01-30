Детский сад «Кораблик» оштрафовали за несоблюдение санитарных правил

Республиканское управление Роспотребнадзора сообщило о том, что один из детских садов в Петрозаводске привлекли к административной ответственности. В прошлом году мировой суд удовлетворил иск ведомства и назначил штраф дошкольному учреждению № 35 «Кораблик».

Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, которые руководство детского сада не устранило в установленный срок.

Среди выявленных проблем значились ненадлежащее состояние территории, нарушения в отделке помещений, недостаточное освещение, проблемы с вентиляцией в прачечной, а также несоответствие санитарным требованиям оборудования санузлов.

По итогам разбирательства учреждение оштрафовали на 10 тысяч рублей. // фото: unsplash.com