Автобус зажал дверьми маленького ребенка в Петрозаводске

Вечером 2 мая в Петрозаводске ребенка зажало дверьми в автобусе. Об этом рассказала его мать в паблике «Подслушано в Птз».

По словам женщины, инцидент случился на Кукковке в 18:10. Водитель автобуса №26 на остановке открыл двери и почти сразу же закрыл их. В этот момент в салон поднимался пятилетний ребенок. В результате ему зажало дверьми руку и ногу.

Горожанка попросила компетентные органы провести проверку этого инцидента. По ее словам, в салоне автобуса имеются камеры наблюдения. // Фото: «Подслушано в Птз»