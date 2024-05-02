Молодой кондопожанин оскорбил полицейского и поплатился

Житель Кондопоги в магазине оскорбил полицейского и попал за это под суд. Молодого мужчину признали виновным и наказали, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Сотрудника полиции 25-летний агрессор не только публично оскорбил, но и угрожал применить насилие.

Нарушителя приговорили к принудительным работам в исправительном центре с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу. // фото: freepik.com