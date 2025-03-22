Автобус с российскими туристами перевернулся в Таиланде

В Таиланде перевернулся автобус, в котором ехали 35 российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России на Пхукете Егора Иванова.

По данным источника, дорожный инцидент случился в субботу, 22 марта, на шоссе между пляжами Камала и Патонг. Автобус с россиянами перевернулся при входе в поворот на большой скорости.

В результате инцидента четверо туристов получили повреждения. Их доставили в больницу для оказания помощи, к настоящему времени всех уже отпустили.