Автобус перестал подвозить детей до двух школ в карельском городе

Школьный автобус с 19 февраля никак не может пройти техосмотр, с этого времени детей до двух школ - №1 и №2 в Питкяранте не подвозят. Некоторым приходится учиться из дома.

«Для ребят, чьи родители не могут самостоятельно доставить их в учебное заведение, организовано дистанционное обучение»,

- сообщили в администрации Питкярантского округа.

Местные власти пояснили, что автобусы проходят техосмотр в Сортавале и только по средам.

19-го числа специалиста в пункте техосмотра не было по уважительной причине. Чиновники рассчитывают, что 26 февраля автобус сможет пройти проверку технического состояния, а уже 27 февраля снова будет отвозить школьников. // фото freepik.com