Авиасообщение с Турцией может возобновиться уже летом

Россия может возобновить авиационное сообщение с Турцией уже этим летом после нормализации эпидемической обстановки в стране, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

Считается, что решение о возобновлении полетов будет принято после отмены усиленных ограничений, введенных в Турции с 7 мая.

"Туристы смогут вернуться в страну после того, как для этого будут созданы условия, отменен строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры",

- сказал источник.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с COVID-19 в этой стране. Туроператорам запрещено продавать путевки в Турцию. // Фото: imag.one