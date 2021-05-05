05 мая 2021, 18:32
Авиасообщение с Турцией может возобновиться уже летом
Россия запустит самолеты только после нормализации эпидобстановки в стране
Россия может возобновить авиационное сообщение с Турцией уже этим летом после нормализации эпидемической обстановки в стране, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.
Считается, что решение о возобновлении полетов будет принято после отмены усиленных ограничений, введенных в Турции с 7 мая.
"Туристы смогут вернуться в страну после того, как для этого будут созданы условия, отменен строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры",
- сказал источник.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с COVID-19 в этой стране. Туроператорам запрещено продавать путевки в Турцию. // Фото: imag.one