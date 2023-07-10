Атлеты-ветераны из Карелии пробежали на медали на кубке России

Ветераны легкой атлетики из Карелии вернулись с медалями из Москвы. В столице прошел кубок России. Турнир на стадионе в Лужниках собралось более 300 спортсменов из разных уголков страны.

Петрозаводчанин Анатолий Червов взял золотую медаль в беге на 400 и 800 метров. Еще один петрозаводчанин Владимир Тетин стал вторым на дистанции 400 метров и третьим в беге на 800 метров.

Золото в этих же видах взял костомукшанин Валерий Журба. Атлет из Сортавалы Владимир Трофимов стал первым в беге на 400 метров и вторым на дистанции 800 метров.

Ранее ветеран легкой атлетики из карельской столицы Лариса Селиванова победила на соревнованиях среди спортсменов от 35 лет «Белые ночи Балтики» в Санкт-Петербурге. // фото пресс-службы администрации города