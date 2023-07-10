Житель Карелии пробежал 65 километров по снегу в Хибинах

В первых числах июля в Мурманской области прошел забег по снегу. Одним из участников стал Максим Шатов из Костомукши, сообщает «64 параллель онлайн».

Бегун преодолел дистанцию в 65 километров со спусками, подъемами. На дистанцию отводилось 20 часов, но житель Карелии уложился в 10 часов, 1 минуту и 45 секунд.

В своей возрастной категории костомукшанин стал шестым, а в абсолюте – 30-м. Бегун планирует взять новую дистанцию в 100 км. // фото unsplash.com