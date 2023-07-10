10 июля 2023, 20:08
Спорт

Житель Карелии пробежал 65 километров по снегу в Хибинах

Костомукшанин смог преодолеть дистанцию за 10 часов с небольшим

В первых числах июля в Мурманской области прошел забег по снегу. Одним из участников стал Максим Шатов из Костомукши, сообщает «64 параллель онлайн».

Бегун преодолел дистанцию в 65 километров со спусками, подъемами. На дистанцию отводилось 20 часов, но житель Карелии уложился в 10 часов, 1 минуту и 45 секунд. 

В своей возрастной категории костомукшанин стал шестым, а в абсолюте – 30-м. Бегун планирует взять новую дистанцию в 100 км. // фото unsplash.com

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Метки: 
новости Карелии
забег
Хибины
Мурманская область
Максим Шатов