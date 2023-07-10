Карельский спортсмен на велосипеде доехал до места съемок «Левиафана»

Карельский спортсмен Денис Потапов на велосипеде добрался до мест, где проходили съемки драмы «Левиафан» (18+) Андрея Звягинцева.

Ориентировщик отправился в путешествие в Мурманскую область 28 июня. За сутки он проезжал более 100 км, ночевал то в палатке, то в гостинице. 10 июля он доехал до Териберки. По словам молодого человека, это было сложно.

По сообщению Центра спортивной подготовки, целью ориентировщика было достичь берегов Северного Ледовитого океана. После Териберки он, возможно, отправится на полуостров Рыбачий. // фото VK-паблик «Центр спортивной подготовки»