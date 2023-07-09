09 июля 2023, 14:51
Карельские боксеры взяли два «золота» и «серебро» на чемпионате СЗФО
Карельская спортсменка Серафима Сандалова стала лучшим боксером среди женщин
Спортсмены карельской сборной завоевали две золотые награды и одну серебряную на чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу. Соревнования состоялись в Пскове, сообщает Центр спортивной подготовки.
«Золото» получили Серафима Сандалова в весовой категории 52 кг и Валентина Галаган в весовой категории 63 кг. Серебряную медаль завоевал Артемий Богданович в весе 67 кг.
Серафиму Сандалову также признали лучшим боксером среди женщин и наградили специальным призом. // фото: Центр спортивной подготовки/ВКонтакте