Карельский боксер взял «серебро» на чемпионате СЗФО

Боксер из Карелии Артемий Богданович стал призером чемпионата СЗФО. Соревнования проходят в Пскове, сообщили в минобразования и спорта РК.

Ранее золотую медаль завоевала карельская спортсменка Серафима Сандалова. Теперь стало известно, что Артемий Богданович получил серебряную медаль.

Он выступал в весовой категории 67 килограммов и уступил сопернику из Архангельской области. Боксера тренирует Николай Вакула. // фото: «Центр спортивной подготовки»/ВКонтакте