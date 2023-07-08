08 июля 2023, 09:17
Спорт

Карельский боксер взял «серебро» на чемпионате СЗФО

Артемий Богданович стал призером соревнований в Пскове

Боксер из Карелии Артемий Богданович стал призером чемпионата СЗФО. Соревнования проходят в Пскове, сообщили в минобразования и спорта РК.

Ранее золотую медаль завоевала карельская спортсменка Серафима Сандалова. Теперь стало известно, что Артемий Богданович получил серебряную медаль.

Он выступал в весовой категории 67 килограммов и уступил сопернику из Архангельской области. Боксера тренирует Николай Вакула. // фото: «Центр спортивной подготовки»/ВКонтакте

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новости Карелии
Бокс
артемий богданович