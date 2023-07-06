Семьи будут состязаться на Кургане

8 июля на Кургане пройдет фестиваль «Семейная команда». Спортивное мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Начало стартов в 10:00, сообщается в спортивном паблике.

Участники будут ездить на роликах, а также бегать на различные дистанции. Состязания разделены по возрастам от 5 и старше.

Также запланированы спортивные активности, связанные со сдачей норм ГТО. // фото unsplash.com