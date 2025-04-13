Астрологи рассказали, у кого откроется дар предвидения

В этот период все знаки зодиака будут крайне рассудительны, поэтому старайтесь использовать это качество для принятия важных решений. Сейчас можно смело воплощать свои творческие замыслы. Например, заняться украшением вашего дома и добавить уюта в интерьер. Также неделя благоприятна для омолаживающих и оздоравливающих процедур, посещения салона красоты. А вот чего не стоит делать, так это конфликтовать, сплетничать, плести интриги или проявлять эгоизм. Ищите точки соприкосновения со своими оппонентами, старайтесь уловить что-то общее, и они впоследствии могут стать вашими друзьями.

Источник: gadalkindom.ru

Овны сейчас на коне! У вас есть энергия и решимость преодолеть любые препятствия на пути к цели. Планируйте, смело беритесь за новое. Ваша харизма и уверенность привлекут внимание противоположного пола. Используйте это для построения гармоничных и длительных отношений.

Тельцы, на этой неделе не форсируйте решение важных вопросов, займите позицию наблюдателя. Оградите себя от праздного общения. Не тратьте зря энергию. Лучше посвятите время усвоению новых знаний и навыков. Сейчас, как никогда, будет ясно, куда вам двигаться дальше. И с кем это делать.

У Близнецов период благоприятен для общественных и профессиональных достижений, делового сотрудничества. Вас ожидает продвижение по службе. Сейчас ваш имидж и репутация будут решать многое. Помните о своих амбициях, трудитесь, и результат не заставит себя долго ждать.

Раки почувствуют прилив энергии. Ваши внутренние переживания исчезнут, появятся новые идеи и потребности. Друзья напомнят о себе, возможно, придут в гости или позовут посетить какое-то мероприятие. Финансовые успехи будут радовать. Старайтесь не перенапрягаться и не стремитесь делать все идеально.

У Львов на этой неделе связь с космосом как никогда сильна. Дар предвидения позволит увидеть благоприятный исход самых запутанных событий. Любое дело реализуется наилучшим способом. Ваша энергетика находится на высоком уровне, и окружающие ощущают ваш магнетизм.

Девы, то, о чем вы мечтали, близится к вам с большой скоростью. Но сидеть сложа руки тоже не стоит – вам нужно сконцентрироваться на самореализации. Без особого труда вы сможете завершить начатые проекты. Сейчас вы особенно привлекательны, воспользуйтесь этим, если вы одиноки.

Весы будут как никогда очаровательны. Сейчас отличное время для начала партнерских отношений как на работе, так и в личной жизни. В семье будет царить гармония. Есть шансы улучшить свое материальное положение, используйте эту возможность.

Скорпионам удастся достичь новых высот в профессии, укрепить отношения с близкими и даже упрочить свое финансовое положение. Вы будете центром любой компании. Ваш внутренний магнетизм и обаяние не оставят равнодушными окружающих. Возможно мимолетное романтическое знакомство.

Стрельцам пришло время использовать свою интуицию и умение приспосабливаться к ситуации. Эти качества будут максимально полезны сейчас. С помощью своей общительности вы сможете решить многие проблемы. Ваше финансовое положение на этой неделе стабилизируется.

У Козерогов в этот период будет много сомнений, мыслей, переживаний. Но лучше взгляните трезво на ситуацию, не унывайте, а покажите, на что вы способны. Сейчас время для разнообразных впечатлений, развития и обретения навыков и умений. Возможно, в вас откроются новые таланты.

Водолеям пришло время показать себя с самой лучшей стороны. Проявите милосердие, щедрость и понимание к окружающим вас людям. Восстановите свой внутренний баланс. Обратите внимание на сны. Возможно, в них содержатся предвестники неожиданных событий в вашей жизни.

Рыбы, в вашей жизни на этой неделе могут появиться новые перспективы. Предложение выйти замуж или жениться, возможность переезда или смены деятельности. Для достижения желанной цели заручитесь поддержкой других людей. Следите за своей речью и не обещайте лишнего. © «Петрозаводск говорит»