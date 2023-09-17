Астрологи рассказали, кого ждут судьбоносные встречи и новая любовь

Сейчас стоит поскорее закончить все начатые дела, иначе они могут стать причиной неприятностей и потребовать больших денежных затрат. Жизненный потенциал в это время будет на высоком уровне, усилится интуиция. Предусмотрительность, терпение и точный расчет помогут добиться успеха. Интуиция подскажет вам, как лучше действовать на пути к цели.

Источник: gadalkindom.ru

У Овнов жизненный потенциал сейчас находится на высоком уровне. Это привлечет к вам новых союзников, которые помогут успешно справиться с делами. Возможно, вам удастся продвинуться по служебной лестнице. В этот период будет легче прийти к согласию с партнером и обрести гармонию в душе.

Тельцы испытают прилив энергии. Станет легче выполнять привычные дела. Но за счастье придется побороться. Однако результат вас порадует, главное — никого не посвящайте в свои планы. Звезды советуют наладить отношения с теми, с кем у вас сложности в общении или затяжной конфликт.

Близнецы будут в центре внимания в любом коллективе. Все заметят вашу уверенность в себе, харизму и оптимизм. Отношения с близкими будут крепкими и гармоничными. Чтобы избежать проблем со здоровьем, больше отдыхайте и избегайте физических нагрузок.

Ракам сейчас не стоит заниматься ничем, кроме завершения накопившихся дел. С большой вероятностью сейчас вас ждет встреча, которая определит ваше дальнейшее будущее. Не нужно бояться неожиданных поворотов судьбы. И помните, что в жизни возможно все.

У Львов сексуальность, жизненная энергия и обаяние сейчас находятся на пике. Это лучшее время, чтобы заняться реализацией давно задуманных проектов. Отношения с представителями противоположного пола будут складываться удачно и принесут взаимное удовлетворение.

У Дев появится ощущение полноты жизни. Вы сможете найти гармонию и счастье даже в самых простых вещах. С таким позитивным настроем вам позволено совершать любые необдуманные действия, ибо все обернется положительным образом. Вы везде будете желанным гостем и без поддержки никогда не останетесь.

Весам лучше не лезть на рожон и не конфликтовать с теми, с кем вы в конфронтации. Не теряйте самообладания, не давайте волю своим чувствам. Сейчас можно смело начинать любое дело. Оно принесет доход и материальное благополучие.

Скорпионы заработали репутацию ответственного и продуктивного сотрудника. В скором времени ожидается карьерный рост. Ваша любовь тоже совсем рядом, и скоро вы познакомитесь. Только постарайтесь не афишировать на работе личные отношения.

У Стрельцов наступил удачный период для решения профессиональных задач. Возможна реализация идей, которые вы отложили в долгий ящик. Обдумывайте свои действия и будьте решительны – это непременно принесет успех. Сейчас есть прекрасная возможность блеснуть своими талантами и проявить себя как лидер.

У Козерогов идеальный период для гармоничного развития всех сфер жизни. Одинокие представители знака смогут встретить свою любовь. Не бойтесь новых романтических знакомств. Также сейчас благоприятное время для благотворительности и добрых дел.

У Водолеев дела пойдут в гору, и вы останетесь довольны собой. Не исключено, что коллеги смогут вам помочь в реализации планов. Но и вы тоже постарайтесь ответить взаимностью. В любви также не ожидается никаких разочарований, возможны даже приятные известия и сюрпризы.

У Рыб очень изменчивый внутренний мир, который требует постоянных перемен. Сейчас вам как никогда захочется оказаться в непривычном для вас окружении или испытать новые ощущения. Однако будьте осторожны, поскольку авантюры сейчас крайне противопоказаны. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru