19 августа 2020, 12:03
Происшествия

Асфальтовый завод горел на севере Карелии

Оперативная работа спасателей позволила быстро перекрыть доступ кислорода к горючей смеси

В Лоухском районе на асфальтовом заводе произошел пожар, сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

 «17 августа 2020 г. в 10 ч. 36 мин. на пульт связи ГКУ РК "Отряд противопо-жарной службы по Лоухскому району" поступило сообщение о возгорании на 1009 км. трассы «Кола». Прибывшим к месту происшествия подразделением ПЧ-57 ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району" установлено, что возгорание произошло в битумном резервуаре асфальтового завода.

При тушении резервуар заливался изнутри, поскольку для сокращения притока воздуха в ёмкость и предотвращения вспышки люк оставался прикрытым. Благодаря применению в качестве огнетушащего средства пены удалось окончательно перекрыть доступ кислорода к горючей смеси, и пожар был ликвидирован в кратчайшее время»,

- пишется в посте.



В причинах возгорания разбираются правоохранительные органы.

Фото Кирилла Безрукова

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асфальтовый завод
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Карелия
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