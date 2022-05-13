Артур Парфенчиков открыл спорткомплекс в Медвежьегорске

13 мая в Медвежьегорске состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса. В нем два спортивных зала: универсальный зал площадью 735 квадратных метров и зал для спортивной гимнастики площадью 295 квадратных метров.

Кроме этого – тренажерный зал, раздевалки и душевые, медицинский кабинет, кабинеты администрации и технические помещения.

Символический ключ от физкультурно-оздоровительного комплекса был вручен воспитанникам Детско-юношеской спортивной школы № 2 Медвежьегорска – призерам чемпионата Карелии по волейболу Екатерине Приймак и Прохору Федулину.

В честь открытия комплекса с показательными номерами выступили юные спортсмены Медвежьегорска.

Новый спортивный объект будет использоваться для тренировок учащихся спортивных школ Медвежьегорского района, а также для занятий физической культурой и спортом всех любителей здорового образа жизни.

Спорткомплекс также готов принимать соревнования регионального уровня.

Успешное завершение строительства – пример эффективного лоббирования интересов региона на федеральном уровне.

Для того, чтобы получить возможность привлечь добросовестного серьезного подрядчика, Артур Парфенчиков добился изменения норм ценообразования в строительстве через корректировку строительных индексов.

Не все шло гладко, сдвигались сроки, менялись подрядчики и строительные компании, но я хочу поблагодарить компанию «КСМ», которая пришла на недостроенный объект и довела работы до конца. Жители города и района получили хороший, достойный спортивный объект с прекрасными залами, комфортными условиями для занятий спортом и физкультурой. В новом комплексе можно заниматься спортом на серьезном уровне, а можно просто прийти поиграть в волейбол, баскетбол, позаниматься гимнастикой. Хочу пожелать всем хорошего настроения, здоровья, активного долголетия! И пусть Медвежьегорский район и наша Карелия развиваются!

– сказал в своем выступлении Артур Парфенчиков.