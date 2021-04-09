Археологи обнаружили в Египте «Затерянный Золотой город»

Археологическая сенсация произошла в Египте. Не так давно в некрополе Саккара были обнаружены 50 древних саркофагов, а теперь вблизи Луксора нашли «Затерянный Золотой город». По данным археологов, городу более трех тысяч лет, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на портал Ahram Online. Город хорошо сохранился. Высота некоторых стен достигает трех метров.

Как отметил руководитель экспедиции, египетский археолог и историк Захи Хавасс, зарубежные миссии пытались отыскать город, но им это не удалось.

«Мы начали наши поиски погребального храма Тутанхамона, потому что в этом районе были найдены храмы Хоремхеба и Эйе»,

- сказал исследователь Древнего Египта.

Как считает профессор египтологии Университета Джона Хопкинса в американском Балтиморе Бетси Брайан, открытие древнейшего города станет вторым по значимости после гробницы фараона Тутанхамона.

«Затерянный Золотой город» относится к временам правления фараона Аменхотепа III, Тутанхамона и Эйе. В те времена поселение было самым крупным в империи на западном берегу Луксора. (фото kp.ru)