АО «ПКС-Водоканал» проводит проверку пожарных гидрантов

На обслуживании предприятия находятся более 1800 гидрантов, которые обеспечивают подачу воды для тушения пожара. Содержать гидранты в полном порядке просто необходимо для того, чтобы в случае возгорания у противопожарной службы была возможность немедленно его ликвидировать.

По правилам, расстояние между гидрантами на водопроводной сети не должно превышать 150 метров. Сотрудники водоканала совместно c МЧС проверяют работу гидрантов дважды в год: на каждый гидрант по резьбе прикручивают стендер (пожарную колонку). Проверяют давление в линии, для этого на стендере есть манометр. Воду пропускают через колонку, оценивают техническое состояние. Осенью гидранты еще раз осматривают и откачивают воду, которая может в них находиться – иначе с приходом морозов вода на поверхности замерзнет. Таким гидрантом зимой воспользоваться будет невозможно.

Ежедневно во время проверки работники АО «ПКС-Водоканал» и МЧС осматривают около 20 гидрантов на сетях. От этой работы зависят жизни людей и сохранность города.