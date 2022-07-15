Туристам напомнили о режиме работы пунктов пропуска на границе с Суоми

Карельские таможенники напомнили путешественникам о режиме работы пунктов пропуска на границе с Финляндией, а также изменениях, связанных с перемещением через границу.

Россия отменила с 15 июля все ковидные ограничения на пересечение государственной границы. Соответствующее постановление правительства РФ от 14 июля № 1267, отменяющее ограничения, опубликовано на портале правовой информации.

На карельском участке российско-финляндской границы пункты пропуска работают по графику:

– МАПП Вяртсиля - ежедневно, круглосуточно;

– МАПП Люття - ежедневно, с 8 до 19 (до 31 августа, далее возможны изменения);

– МАПП Суоперя - понедельник – пятница с 9 до 16, суббота, воскресенье - выходные (до 31 августа, далее возможны изменения).

С 10 июля ЕС запретил ввозить товары из перечня, утвержденного пятым пакетом санкций в отношении России. В перечень запрещенных к ввозу в ЕС из России товаров вошли машины, механизмы, оборудование, металлы и изделия из них, инструменты и аппаратура, топливо, газ, нефть и нефтепродукты, продукция химической и деревообрабатывающей промышленности, металл, стекло, керамика, транспортные средства и оборудование, фототовары, продукция текстильной промышленности, спирт, мебель, древесина, ракообразные, икра и другие.

В таможне также подчеркнули, что режим работы автомобильных пунктов пропуска по легковому направлению на финской стороне соответствует режиму работы пунктов пропуска на российской стороне. (фото пресс-служба карельской таможни)