18 марта 2021, 14:37
Экономика

Антимонопольное ведомство Карелии оштрафовало газовщиков

Специалисты УФАС решили, что предприятие направило в адрес физлица неправомерные замечания о невыполнении технических условий

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия оштрафовало акционерное общество «Газпром газораспределение Петрозаводск» на 100 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужило заявление физического лица с жалобой на действия газовщиков, выразившиеся в нарушении Правил подключения  объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

Общество направило в его адрес лица неправомерные замечания о невыполнении технических условий в связи с непредставлением комплекта исполнительно-технической документации, включая строительный паспорт объекта, акты продувки и испытаний объекта, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование, а также по установленному прибору учета газа.

Кроме того, АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению указанного административного правонарушения.

Постановление и представление Карельского УФАС России не вступили в законную силу и могут быть оспорены в арбитражном суде.

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