Более тысячи человек в Карелии получают надбавку за сельский стаж

В республиканском отделении Пенсионного фонда рассказали о прибавке к пенсии некоторым жителям Карелии. Речь идет о сельских тружениках. С 1 января этого года к их пенсии прибавили 1511,12 рублей. Надбавку за сельский стаж в настоящее время в Карелии получают 1029 граждан.

Чтобы получать прибавку, нужно соблюсти ряд обязательных условий. В частности, должен быть выработан 30-летний стаж работы в определенных должностях на предприятиях агропромышленного комплекса, человек должен проживать в сельской местности и не работать.

Перечень профессий и должностей, представителям которых положена такая надбавка, представлен на сайте ПФР. (фото Владимир Смирнов, rg.ru)