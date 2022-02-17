Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию

Россиянка Анна Щербакова выиграла золото в соренованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Второе место в турнире женщин-одиночниц заняла еще одна представительница России Александра Трусова. Камила Валиева несколько раз упала в произвольной программе и стала лишь четвертой. Бронза ушла представительнице Японии.

Сборная ОКР завоевала уже 26 медалей на Играх. В активе нашей команды 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. Фото twimg.com