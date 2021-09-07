Андрей Рогалевич: кому выгодно уничтожить троллейбусы?

- Проблема доступности общественного транспорта сегодня актуальна для всей Карелии. Чтобы добраться до цивилизации, жителям глубинки все чаще приходится нанимать такси, что влетает им в копеечку. В Петрозаводске другая проблема: пришедшие в органы власти бизнесмены в своих интересах пытаются лишить горожан доступного, экологичного и до недавнего времени очень удобного по маршрутизации муниципального троллейбусного транспорта. Те, кому выгодно избавиться от троллейбусов, обосновывают свои цели, правда, выглядит это глупо.

«…Уже доказано учеными, что при движении троллейбусы притормаживают перед соединениями на проводах, создают автомобильные пробки, машины в ожидании проезда дымят – возникает загазованность. Если мы откажемся от этого вида транспорта, то сможем улучшить как экологическую ситуацию в городе, так и качественно изменить транспортную услугу» (из интервью депутата Законодательного Собрания Карелии от «ЕР» Виталия Красулина в статье «Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный» https://stolicaonego.ru/analytics/petrozavodsk-buduschego-umnyj-komfortnyj-i-bezopasnyj/). Когда читаешь подобные высказывания людей, которые не имеют отношения ни к организации троллейбусных перевозок, ни к научному сообществу, испытываешь искреннее удивление. Каким местом думал человек, говоря о таком?

Для петрозаводчан, несмотря на все попытки сократить или вовсе убрать его с маршрутов, троллейбус остается одним из доступных транспортных средств. А для большинства городов мира троллейбусные перевозки являются самой проверенной системой общественного транспорта. Более того, внедрение системы троллейбусного транспорта – это самый быстрый способ сократить выбросы СО 2 в городах. Но мы живем в России, здесь работают другие «законы»!

Публично заявленный предпринимателем-депутатом интерес «выжить» троллейбусы с улиц Петрозаводска понятен многим. Трудно представить, но в 2020 году троллейбусы перевезли почти 50% от общего количества пассажиров в столице Карелии, а это без малого 5 млн. человек. Передел рынка транспортных перевозок республика уже проходила. И эти действия не лучшим образом сказывались на качестве предоставления услуг жителям и гостям города. Стоит посмотреть на «снующие» по дорогам Петрозаводска маршрутки, которые не предназначены для перевозки ни инвалидов, ни женщин с колясками, уже не говоря об их зачастую неприглядном внешнем виде и некомфортных салонах. При этом я хотел бы напомнить депутату Красулину - именно фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Карелии из года в год игнорировала поправки в бюджет Карелии об оказании помощи для закупки нового подвижного состава для Петрозаводска. Однако, из года в год вопреки всему троллейбусы возили пассажиров, а пассажиры своим кошельком выбирали именно этот вид транспорта.

Так стоит ли менять сложившуюся систему? Да, стоит. Но, только не отказываясь от удобного и традиционного для Петрозаводска вида транспорта, а совершенствуя систему. Прежде всего необходимо пересмотреть транспортную схему города и вернуть петрозаводчанам полюбившиеся маршруты. Троллейбус должен присутствовать на не менее чем 50-60% городских маршрутов, иметь удлиненный автономный запас хода, который мог бы позволить совершать часть маршрута без контактной сети. Не менее чем на треть должен поменяться подвижный состав, деньги на это найти можно, если правильно расходовать бюджетные средства. Тогда и муниципальный троллейбусный парк из убыточного превратится в стабильное прибыльное предприятие. И самое главное – развитием троллейбусных перевозок в городе должны заниматься профессионалы.

Друзья, напоминаю, что 19 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия. Призываю всех жителей нашего родного края не игнорировать данное событие, прийти на выборы и проголосовать за «Справедливую Россию» и ее кандидатов. Вернем Карелию людям!

Андрей РОГАЛЕВИЧ.

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