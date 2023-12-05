Амбулаторию в поселке Хелюля капитально отремонтировали

Врачебную амбулаторию в Хелюле привели в порядок. Теперь здесь стало комфортно и пациентам, и персоналу, сообщили в правительстве Карелии.

Амбулаторию построили в 1978 году и за 45 лет ни разу серьезно не ремонтировали. Теперь в ней заменили системы водоснабжения и водоотведения, ведь они полностью износились.

Также сделали новую электропроводку, обновили холл, а на втором этаже здания выполнили перепланировку. // фото: правительство Карелии