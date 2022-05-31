Алкоголь не будут продавать в Карелии 1 июня

1 июня, в День защиты детей, в Карелии магазины не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на региональный закон, вступивший в силу с 31 декабря 2017 года.

В среду спиртное можно будет приобрести в заведениях общепита - кафе и ресторанах. На них запрет не распространяется.

Подобные ограничения действуют в республике также 1 сентября - в День знаний. Фото: pixabay.com/stevepb