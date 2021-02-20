Алиментщика наказали работами и штрафами за вранье приставу

Житель Питкярантского района Карелии С. задолжал по двум исполнительным производствам о взыскании алиментов более 220 000 рублей, сообщает УФССП Карелии.

На приеме у судебного пристава-исполнителя должник дал объяснение, в котором пояснил, что не оплачивал алименты, так как находился на лечении в больнице. Должнику было вручено требование о предоставлении документов, подтверждающих его нахождение в лечебном учреждении, за неисполнение которого он был предупрежден об ответственности.

Справка, подтверждающая, что С. проходил лечение, предоставлена не была, должник продолжал уклоняться от обязательств по уплате алиментов, поменял место жительства, не сообщив об этом судебному приставу-исполнителю.

Должник снова был вызван на прием, где в отношении мужчины составлены административные протоколы, которые рассмотрел суд. За уклонение от уплаты алиментов должнику назначено наказание – 110 часов обязательных работ. За ложь о лечении и непредоставление информации, вынесены постановления о штрафах по тысяче рублей.

На сегодняшний день С. сделал правильные выводы и предпринял меры к трудоустройству, встав на учет в Центр занятости населения. Штрафы должником оплачены.

Фото с сайта openpolice.ru