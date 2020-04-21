Альфа-Банк запустил безбумажный факторинг в интернет-банке

Альфа-Банк выстроил полностью безбумажный процесс оформления факторинга в интернет-банке. Клиенту не нужно посещать отделение, встречаться с менеджером или получать доступ к каким-либо дополнительным системам. Он может получить финансирование оборотных средств, не покидая свой интернет-банк.

«Отказавшись от бумажного документооборота, Альфа-Банк упростил и ускорил совершение сделок с участием факторинга. Цифровизация позволяет сделать обмен документами простым и понятным, высвободить время и издержки как на стороне клиента, так и банка. А в текущих условиях безбумажный факторинг дает возможность сотням тысяч компаний профинансировать своих поставщиков и сохранить непрерывную работу бизнеса»

— подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков

Для получения финансирования оборотных средств достаточно подать заявку, загрузить документы, получить решение банка и подписать договор с помощью юридически значимой квалифицированной электронной подписи. Весь процесс от заявки до получения договора происходит в онлайне и занимает не более 3-х дней. Воспользоваться услугой может любой корпоративный клиент Альфа-Банка.

При этом, в отличие от кредитов, факторинг помогает ускорить операционный цикл компании за счет ее собственной выручки, которую клиент получает сразу после отгрузки товара или реализации услуги.